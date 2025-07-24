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Майкл Портер о тренировке с «Нетс»: «Меня заставили работать так усердно, как никогда раньше»

Майкл Портер поделился впечатлениями от тренировки в «Бруклине».

«Они заставили меня работать, наверное, так усердно, как никогда раньше, но я делаю успехи. Я в восторге. Это потрясающая возможность. Персонал здесь отличный. Они уже помогают мне. Мы здесь, наверное, уже часа четыре. Но мы становимся лучше, так что это все, о чем можно просить», – сказал форвард «Бруклина».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Curious Mike
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