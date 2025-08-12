Эксперт Бобби Маркс о том, почему Бен Симмонс – без команды: «41 игрок, выбранный на драфте, подписал контракты»
Бобби Маркс объяснил, почему Бен Симмонс до сих пор остается без команды.
«Симмонс – один из почти 75 игроков, которые завершили регулярный чемпионате в составах команд, но у которых все еще нет команды на следующий сезон.
В чем главная причина? Все дело в том, что 41 игрок, выбранный на драфте в первом и втором раундах, подписал контракты. Эти игроки заменили ветеранов, включая Симмонса, в составах на следующий сезон, – пишет эксперт ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости