«Нью-Йорк» и «Бостон» – фавориты на подписание минимального контракта с Беном Симмонсом
«Нью-Йорк» может перейти в «Бостон» или «Нью-Йорк».
«Селтикс» и «Никс» являются основными претендентами на свободного агента Бена Симмонса, сообщает журналист ClutchPoints Бретт Сигел.
Сигел добавляет, что, если Симмонс перейдет в «Нью-Йорк», ожидается, что стороны подпишут минимальный контракт.
Во вторник «Селтикс» подписали контракт с другим опытным игроком, Крисом Буше, что, вероятно, исключило их из числа претендентов на Симмонса.
29-летний Симмонс, спустя месяц после открытия рынка свободных агентов, все еще остается без контракта. Прошлый сезон он завершил в составе «Клипперс», набирая в среднем 2,9 очка, 3,8 подбора и 3,1 передачи за 16,4 минуты на паркете, выходя на замену.
Опубликовал: Геннадий Ильин
