«Нью-Йорк» все еще проявляет «сильный» интерес к Бену Симмонсу

«Никс» продолжают претендовать на Бена Симмонса.

«Бен Симмонс , безусловно, является кандидатом на место в окончательном составе «Никс». В начале этой недели «Нью-Йорк » продолжал проявлять сильную заинтересованность в подписании Симмонса. Команды, претендующие на Симмонса, ждут его решения», – пишет журналист SNY Иэн Бегли.

На последнее место в составе «Никс» также претендует атакующий защитник Лэндри Шэмет.