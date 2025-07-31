«Нью-Йорк» все еще проявляет «сильный» интерес к Бену Симмонсу
«Никс» продолжают претендовать на Бена Симмонса.
«Бен Симмонс, безусловно, является кандидатом на место в окончательном составе «Никс». В начале этой недели «Нью-Йорк» продолжал проявлять сильную заинтересованность в подписании Симмонса. Команды, претендующие на Симмонса, ждут его решения», – пишет журналист SNY Иэн Бегли.
На последнее место в составе «Никс» также претендует атакующий защитник Лэндри Шэмет.
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Его нужно считать за два
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SNY
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