«Монако» отчислил форварда Петра Корнели
Петр Корнели расстался с «Монако».
30-летний французский тяжелый форвард (211 см) провел два года в клубе.
В прошедшем сезоне Корнели набирал 6,3 очка и 4,3 подбора за 15,4 минуты в чемпионате Франции и 2,9 очка и 2,1 подбора за 9,9 минуты в Евролиге.
Форвард выступал в НБА в сезоне-2021/22, отыграв 13 матчей за «Денвер» с показателями в 1,1 очка и 1,1 подбора за 2,9 минуты в среднем.
Чемпионство «Лейкерс» в «Пузыре» со звездочкой?2790 голосов
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Его нужно считать за два
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Монако»
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