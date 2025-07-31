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«Монако» отчислил форварда Петра Корнели

Петр Корнели расстался с «Монако».

30-летний французский тяжелый форвард (211 см) провел два года в клубе.

В прошедшем сезоне Корнели набирал 6,3 очка и 4,3 подбора за 15,4 минуты в чемпионате Франции и 2,9 очка и 2,1 подбора за 9,9 минуты в Евролиге.

Форвард выступал в НБА в сезоне-2021/22, отыграв 13 матчей за «Денвер» с показателями в 1,1 очка и 1,1 подбора за 2,9 минуты в среднем.

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ДаДэрил Мори
НетЛейкерс
Его нужно считать за дваЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Монако»
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