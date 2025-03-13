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Нандо Де Коло – самый возрастной игрок в истории Евролиги, сделавший дабл-дабл

Нандо Де Коло установил уникальное достижение.

Защитник «Виллербана» в проигранном матче с «Фенербахче» (82:92) стал самым возрастным игроком в истории Евролиги, который оформил дабл-дабл – 18 очков и 11 передач.

Де Коло превзошел рекорд, ранее установленный Вассилисом Спанулисом, который набрал 18 очков и 10 передач в 2020 году, на тот момент ему было 37 лет и 133 дня. Де Коло был всего на 5 дней старше Спанулиса, когда достиг своего результата.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
logoНандо Де Коло
logoФенербахче
logoВассилис Спанулис
logoАСВЕЛ Виллербан
logoTurkish Airlines EuroLeague
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