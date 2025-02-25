Де Коло, Юль, Шишкаускас, Спанулис и Вуйчич выбраны в Топ-25 величайших игроков в истории Евролиги

Евролига назвала имена первых пяти игроков, выбранных в All-25.

Евролига объявила имена первых пяти игроков, выбранных в сборную All-25, которая чествует самых ярких звезд первой четверти века турнира. Ими стали Нандо Де Коло , Серхио Юль , Рамунас Шишкаускас , Вассилис Спанулис и Никола Вуйчич.

В голосовании участвовали главные тренеры Евролиги, которые выигрывали чемпионат, члены сборной All-Decade и MVP, а также представители СМИ и болельщики.