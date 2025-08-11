«Лейкерс» имели возможность обменять Гэйба Винсента и Джарреда Вандербилта, но предпочли этого не делать

«Лос-Анджелес» решил сохранить Винсента и Вандербилта в составе.

По словам инсайдера Шона Девени, в «Лейкерс» считают, что состав команды в целом сформирован, и крупные сделки вряд ли произойдут до начала регулярного чемпионата. У клуба уже были возможности включить таких игроков, как Гэйб Винсент и Джарред Вандербилт , в возможные обмены, но «Лос-Анджелес» отказался от этого.

«Они никоим образом не проявляют активность на рынке. Сейчас большинство команд находятся в режиме выжидания, и я бы включил в их число «Лейкерс». Они хотят дать себе время перед тем, как совершать сделку», – передает слова одного топ-менеджеров команды Западной конференции Девени.

Винсент в прошлом сезоне в среднем набирал всего 6,4 очка за игру, но «Лейкерс» ценят его как надежного ветерана на скамейке запасных. В его контракте остался один год с зарплатой 11,5 миллиона долларов.

Вандербилт демонстрировал всплески хорошей игры, но не мог долго оставаться здоровым – за два с лишним сезона в «Лейкерс » он сыграл всего 91 матч.