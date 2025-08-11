  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Лейкерс» имели возможность обменять Гэйба Винсента и Джарреда Вандербилта, но предпочли этого не делать
9

«Лейкерс» имели возможность обменять Гэйба Винсента и Джарреда Вандербилта, но предпочли этого не делать

«Лос-Анджелес» решил сохранить Винсента и Вандербилта в составе.

По словам инсайдера Шона Девени, в «Лейкерс» считают, что состав команды в целом сформирован, и крупные сделки вряд ли произойдут до начала регулярного чемпионата. У клуба уже были возможности включить таких игроков, как Гэйб Винсент и Джарред Вандербилт, в возможные обмены, но «Лос-Анджелес» отказался от этого.

«Они никоим образом не проявляют активность на рынке. Сейчас большинство команд находятся в режиме выжидания, и я бы включил в их число «Лейкерс». Они хотят дать себе время перед тем, как совершать сделку», – передает слова одного топ-менеджеров команды Западной конференции Девени.

Винсент в прошлом сезоне в среднем набирал всего 6,4 очка за игру, но «Лейкерс» ценят его как надежного ветерана на скамейке запасных. В его контракте остался один год с зарплатой 11,5 миллиона долларов. 

Вандербилт демонстрировал всплески хорошей игры, но не мог долго оставаться здоровым – за два с лишним сезона в «Лейкерс» он сыграл всего 91 матч.

Вы дали бы Де’Аарону Фоксу максимальный контракт?3218 голосов
ДаСан-Антонио
НетНБА
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Athlon Sports
logoЛейкерс
logoГэйб Винсент
logoДжарред Вандербилт
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Руи Хатимура потренировался с бойцами сумо
12вчера, 07:34Видео
Макси Клебер вколотил «мельницу» на тренировке
13вчера, 06:36Видео
Лука Дончич не мог попасть в свою новую машину, дверь которой заблокировали на парковке
2010 августа, 09:24Видео
Главные новости
Тайриз Макси не мог открыть банку с консервами и запустил трансляцию, чтобы попросить помощи
442 минуты назадВидео
Джеймс Харден включил Расселла Уэстбрука и Кайри Ирвинга в пятерку из лучших бывших товарищей по команде
2сегодня, 06:11
Стефен Карри, Кевин Дюрэнт и Клэй Томпсон заняли топ-3 по рейтингу трехочкового броска в NBA 2K26
2сегодня, 05:51Фото
«Лейкерс» наймут бывшего тренера по физической подготовке «Далласа» Джереми Холсоппла
1сегодня, 05:18
Лаури Маркканен набрал 31 очко за 23 минуты в товарищеском матче против Бельгии
сегодня, 04:44Видео
Майкл Портер: «У моего брата проблемы со ставками, у меня – с женщинами»
12вчера, 22:59
Брэдли Бил: «Мне нужен чемпионский перстень»
14вчера, 22:48
«Сакраменто» – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Расселла Уэстбрука
7вчера, 17:36
Джонатан Куминга предпочитает квалификационное предложение «Голден Стэйт», а не двухлетний контракт на 45 миллионов долларов
29вчера, 17:04
🔍Спортс″ ищет редактора баскетбольных новостей🏀
вчера, 16:30
Ко всем новостям
Последние новости
Мирза Телетович: «После тромбоэмболии никто не хотел подписывать меня, но Король Джеймс предложил мне играть за «Кливленд»
12 минут назад
Кай Джонс проходит просмотр в «Майами»
1сегодня, 04:56
Товарищеские матчи. 31 очко Лаури Маркканена помогло Финляндии разгромить Бельгию
2сегодня, 04:19
Женская НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Коннектикут»
сегодня, 04:08
Джон Браун продолжит карьеру в Австралии
вчера, 16:17
Брианна Стюарт надеется вернуться на площадку к концу августа
1вчера, 15:34
Два сербских клуба рассматривают возможность принять участие во внутрисезонном Кубке Единой лиги ВТБ
2вчера, 14:46
«Бостон» расторг двусторонний контракт с Майлзом Норрисом
10 августа, 21:38
Игроки «Оклахомы» собрались на свадьбе Алекса Карузо
1210 августа, 21:02Видео
Болельщики в Шанхае устроили теплый прием Джейлену Уильямсу
10 августа, 20:49Видео