Руи Хатимура потренировался с бойцами сумо
Форвард «Лейкерс» решил попробовать другой вид спорта.
В сети появился ролик, на котором Руи Хатимура занимается в зале вместе с бойцами сумо, повторяя за ними упражнения.
В прошедшем сезоне форвард закрепил за собой место в стартовой пятерке «Лейкерс», набирая в среднем 13,1 очка, 5 подборов и 1,4 передачи при 50,9% реализации бросков с игры и 41,3% из-за дуги.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
