Макси Клебер вколотил «мельницу» на тренировке

Форвард «Лейкерс» набрал форму.

Макси Клебер поделился видео, на котором он эффектно забивает сверху во время тренировки.

В январе этого года, еще выступая за «Даллас », Клебер получил травму стопы, после которой ему потребовалась операция. Форвард пропустил остаток «регулярки», а его дебют за «Лейкерс » состоялся лишь в пятой игре серии плей-офф против «Миннесоты» (2 очка за 5 минут на площадке).

В 34 матчах сезона-2024/25 за «Мэверикс» Клебер набирал в среднем 3 очка, 2,8 подбора, 1,2 передачи и 0,5 блок-шота за 18 минут на паркете.