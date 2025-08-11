Видео
13

Макси Клебер вколотил «мельницу» на тренировке

Форвард «Лейкерс» набрал форму.

Макси Клебер поделился видео, на котором он эффектно забивает сверху во время тренировки.

В январе этого года, еще выступая за «Даллас», Клебер получил травму стопы, после которой ему потребовалась операция. Форвард пропустил остаток «регулярки», а его дебют за «Лейкерс» состоялся лишь в пятой игре серии плей-офф против «Миннесоты» (2 очка за 5 минут на площадке).

В 34 матчах сезона-2024/25 за «Мэверикс» Клебер набирал в среднем 3 очка, 2,8 подбора, 1,2 передачи и 0,5 блок-шота за 18 минут на паркете.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoЛейкерс
logoМакси Клебер
logoДаллас
logoНБА
logoБаскетбол - видео
