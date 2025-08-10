«Кливленд» уверен, что готов к борьбе за титул и «усвоил все необходимые уроки»

В стане «Кэвс» высоко оценивают шансы на чемпионство в следующем сезоне.

По информации журналиста Криса Федора из cleveland.com, в «Кливленде » считают, что у команды есть все необходимое для борьбы за титул.

«И Кенни Эткинсон, и у другие представители организации излучают уверенность в том, что «Кэвальерс» готовы бороться за чемпионство. Они верят, что усвоили все необходимые уроки. Посмотрим, как все сложится, но они действительно считают, что сделали правильные выводы после вылета из плей-офф», – заявил Федор.

В прошлом сезоне «Кливленд » закончил «регулярку» с результатом 64-18 и считался одними из фаворитов на Востоке. Однако, несмотря на «сухую» победу в первом раунде над «Майами», «Кэвальерс» уступили «Индиане» в полуфинале конференции, выиграв лишь один матч из пяти.