7

«Хьюстон» может предложить Кевину Дюрэнту 2-летнее продление на 100 миллионов долларов

Сумма следующего контракта Дюрэнта может оказаться ниже максимальной.

Один источник, с которым NBC Sports пообщался во время Летней лиги, предположил, что Кевин Дюрэнт может согласиться на продление соглашения с «Рокетс» на сумму около 100 миллионов за два года – примерно на 10 миллионов за сезон меньше максимума, но все равно 50 миллионов в год.

Сейчас Дюрэнт вступает в последний год действующего соглашения на 54,7 миллиона долларов. Из-за правила, ограничивающего длительность контрактов игроков в возрасте 38+, ни одна команда не может предложить ему соглашение сроком более двух лет, поэтому его максимальное продление – 122,1 миллиона долларов на 2 года.

MVP-2014 перешел в «Хьюстон» из «Финикса» в обмен на Диллона Брукса, Джейлена Грина и пик первого раунда.

В сезоне-2024/25 Дюрэнт в среднем набирал 26,6 очка, 6 подборов и 4,2 передачи за игру при 52,7% попаданий с игры и 43% из-за дуги.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBC Sports
