Алперен Шенгюн: «В конце концов, это же Кевин Дюрэнт. Его возраст не имеет значения»

Центровой «Рокетс» считает, что 36-летний ветеран будет очень полезен команде.

«Я рад возможности поиграть с Дюрэнтом. Все рады. Его возраст не имеет значения. В конце концов, это же Кевин Дюрэнт . Я уверен, что он принесет команде огромную пользу.

У него куча опыта, а у нас много молодых. Думаю, он откроет для нас новые возможности в игре. Он невероятно эффективен как в атаке, так и в защите.

Наша цель – чемпионство. Все этого хотят. Надеюсь, мы сможем подарить титул Хьюстону », – сказал Шенгюн .

В сезоне-2024/25 Кевин Дюрэнт в среднем набирал 26,6 очка, 6 подборов и 4,2 передачи за игру при 52,7% попаданий с игры и 43% из-за дуги.

Дюрэнт три сезона подряд показывает среднюю результативность не менее 25 очков при 50% точности бросков с игры и 40% с трехочковой дистанции. Это рекордная серия в истории НБА , согласно данным ESPN Research.