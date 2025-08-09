2

«Бостон» впервые за 10 лет не будет играть на Рождество

«Бостон» в этом сезоне останется без рождественского матча.

Впервые с 2015 года «Селтикс» не будут играть на Рождество.

По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, в рамках регулярного чемпионата НБА в этот день встретятся «Лейкерс» и «Хьюстон», «Сан-Антонио» и «Оклахома», «Даллас» и «Голден Стэйт», «Миннесота» и «Денвер», а также «Кливленд» и «Нью-Йорк».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница ClutchPoints в соцсети X
