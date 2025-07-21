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Торнике Шенгелия подписал 3-летний контракт с «Барселоной»

Грузинский форвард официально присоединился к испанскому клубу.

«Барселона» объявила о заключении трехлетнего соглашения с Торнике Шенгелией (33 года, 206 см).

Шенгелия считается одним из лучших тяжелых форвардов Европы. В прошлом сезоне в составе «Виртуса» (где он провел последние три года) его средние показатели в Евролиге составили 15,6 очка, 5 подборов и 2,7 передачи.

В сезоне-2024/25 форвард помог «Виртусу» стать чемпионом Италии и получил награду MVP финала. 

До итальянского клуба Шенгелия шесть сезонов (2014-2020) играл за «Басконию» и два за ЦСКА (2020–2022).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Барселоны»
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