Торнике Шенгелия подписал 3-летний контракт с «Барселоной»

Грузинский форвард официально присоединился к испанскому клубу.

«Барселона » объявила о заключении трехлетнего соглашения с Торнике Шенгелией (33 года, 206 см).

Шенгелия считается одним из лучших тяжелых форвардов Европы. В прошлом сезоне в составе «Виртуса » (где он провел последние три года) его средние показатели в Евролиге составили 15,6 очка, 5 подборов и 2,7 передачи.

В сезоне-2024/25 форвард помог «Виртусу» стать чемпионом Италии и получил награду MVP финала.

До итальянского клуба Шенгелия шесть сезонов (2014-2020) играл за «Басконию» и два за ЦСКА (2020–2022).