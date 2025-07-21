«Барселона» близка к подписанию Уилла Клайберна
Уилл Клайберн, скорее всего, окажется в «Барселоне».
Eurohoops сообщает, что клуб договорился о контракте с 35-летним американским форвардом (201 см).
Клайберн должен присоединиться к своему одноклубнику и второму лидеру «Виртуса» Токо Шенгелии, который уже подписал контракт с испанцами.
Клайберн набирал 13,8 очка, 4,7 подбора, 2,4 передачи и 1,1 перехвата в среднем в итальянской команде в прошедшем розыгрыше Евролиги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Ставроса Барбарусиса
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