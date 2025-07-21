«Барселона» близка к подписанию Уилла Клайберна

Уилл Клайберн, скорее всего, окажется в «Барселоне».

Eurohoops сообщает, что клуб договорился о контракте с 35-летним американским форвардом (201 см).

Клайберн должен присоединиться к своему одноклубнику и второму лидеру «Виртуса » Токо Шенгелии, который уже подписал контракт с испанцами.

Клайберн набирал 13,8 очка, 4,7 подбора, 2,4 передачи и 1,1 перехвата в среднем в итальянской команде в прошедшем розыгрыше Евролиги .