Александер Секулич: «Зенит» – один из лучших клубов в Европе»

Александер Секулич назвал «Зенит» одним из лучших клубов в Европе.

«Я считаю «Зенит» одним из лучших клубов в Европе по организации и амбициям. Когда поступило предложение, я не раздумывал ни секунды. Цели самые высокие.

Как тренер, я хочу действовать шаг за шагом, формируя состав так, чтобы он соответствовал всем ожиданиям клуба. Моя цель – создать команду, способную работать как единое целое, ведь сыгранность – один из важнейших факторов для команды‑победителя. Это основа всего, если мы хотим бороться за титулы», – сказал новый главный тренер «Зенита ».