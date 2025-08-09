«Панатинаикос» объявил о подписании двухлетнего контракта с Ришоном Холмсом

Ришон Холмс стал игроком «Панатинаикоса».

Греческий клуб объявил о подписании с американским центровым двухлетнего контракта по схеме 1+1.

Холмс прибыл в Афины в пятницу вечером и в субботу, 8 сентября, прошел медицинское обследование.

Холмс, на счету которого 492 матча в НБА, начал карьеру в «Филадельфии» в 2015 году, будучи выбранным под 37-м номером драфта. Он также играл за «Финикс», «Сакраменто», «Даллас» и «Вашингтон».

В сезоне-2024/25 годов Холмс набирал в среднем за матч 7,4 очка и делал 5,7 подбора за 17,2 минуты на паркете.