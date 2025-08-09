Ришон Холмс о переходе в «Панатинаикос»: «Я приехал сюда побеждать»

Ришон Холмс поделился эмоциями после перехода в «Панатинаикос».

«Я приехал сюда побеждать. Я там, где хочу быть, готов играть и бороться за победы. Это невероятно, я впервые в жизни испытал что-то подобное. Не могу дождаться выхода на площадку.

Они показали мне, что действительно хотят видеть меня здесь, и это очень много для меня значит. Это знаменитый клуб, и я хочу стать частью его наследия.

Мне пока не удалось поговорить с Джерианом Грантом, но я поговорил с Нанном, а также хочу встретиться с тренером Атаманом. Я видел видеозаписи болельщиков в интернете, и мне не терпится оказаться на стадионе OAKA, чтобы ощутить эту атмосферу. Я готов бороться. Вперед, к 8-му титулу!» – сказал американский центровой.