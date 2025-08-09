Лука Дончич набрал 19 очков в товарищеском матче против сборной Германии
Защитник «Лейкерс» провел первую официальную игру с апреля.
Сборная Словении сыграла товарищеский матч с командой Германии в рамках подготовки к Евробаскету-2025.
Звездный лидер словенцев Лука Дончич провел на паркете 24 минуты, за которые принес своей команде 19 очков, 3 подбора и 5 передач при 4 потерях.
Дончич реализовал 5 из 11 бросков с игры, 3 из 6 трехочковых и 6 из 13 штрафных.
В составе Германии самыми результативными стали Дэвид Кремер и Франц Вагнер – оба по 18 очков.
Словения проиграла встречу – 89:103.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
