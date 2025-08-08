ЧЕ-2025. Девушки (U20). 1/4 финала. Испания выиграла у Турции, Италия взяла верх над Израилем и другие результаты
Сегодня прошли матчи 1/4 финала чемпионата Европы среди девушек до 20 лет.
Испания выиграла у Турции, Италия взяла верх над Израилем.
Чемпионат Европы
Девушки (U20)
Матозиньюш, Португалия
Плей-офф
1/4 финала
Испания – Турция – 77:65 (21:19, 29:15, 14:15, 13:16)
ИСПАНИЯ: Гарсия (20 + 5 передач), Родригес (16).
ТУРЦИЯ: Акпинар (18 + 5 передач), Истанбуллуоглу (14 + 9 подборов).
7 августа. 19.00
Израиль – Италия – 69:77 (17:24, 17:22, 23:16, 12:15)
ИЗРАИЛЬ: Равив (25), Коэн (13).
ИТАЛИЯ: Эдокпаигбе (18), Джананджели (13 + 6 подборов).
7 августа. 21.30
Бельгия – Швеция – 76:77 (28:16, 19:28, 19:16, 10:17)
БЕЛЬГИЯ: Куртье (25 + 7 подборов), Деклерк (15).
ШВЕЦИЯ: Да Силва Коста (15 + 15 подборов), Триггер (14 + 12 подборов).
8 августа. 0.00
Литва – Исландия – 96:76 (26:17, 25:20, 32:13, 13:26)
ЛИТВА: Аукстикалните (24 + 8 подборов + 6 передач), Русовичуте (17).
ИСЛАНДИЯ: Армансдоттир (18 + 9 подборов), Фальсдоттир (13).
8 августа. 2.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
