  • ЧЕ-2025. Девушки (U20). 1/4 финала. Испания выиграла у Турции, Италия взяла верх над Израилем и другие результаты
1

ЧЕ-2025. Девушки (U20). 1/4 финала. Испания выиграла у Турции, Италия взяла верх над Израилем и другие результаты

Сегодня прошли матчи 1/4 финала чемпионата Европы среди девушек до 20 лет.

Испания выиграла у Турции, Италия взяла верх над Израилем.

Чемпионат Европы

Девушки (U20)

Матозиньюш, Португалия

Плей-офф 

1/4 финала

Испания – Турция – 77:65  (21:19, 29:15, 14:15, 13:16)

ИСПАНИЯ: Гарсия (20 + 5 передач), Родригес (16).

ТУРЦИЯ: Акпинар (18 + 5 передач), Истанбуллуоглу (14 + 9 подборов).

7 августа. 19.00

Израиль – Италия – 69:77  (17:24, 17:22, 23:16, 12:15)

ИЗРАИЛЬ: Равив (25), Коэн (13).

ИТАЛИЯ: Эдокпаигбе (18), Джананджели (13 + 6 подборов).

7 августа. 21.30

Бельгия – Швеция – 76:77  (28:16, 19:28, 19:16, 10:17)

БЕЛЬГИЯ: Куртье (25 + 7 подборов), Деклерк (15).

ШВЕЦИЯ: Да Силва Коста (15 + 15 подборов), Триггер (14 + 12 подборов).

8 августа. 0.00

Литва – Исландия – 96:76  (26:17, 25:20, 32:13, 13:26)

ЛИТВА: Аукстикалните (24 + 8 подборов + 6 передач), Русовичуте (17).

ИСЛАНДИЯ: Армансдоттир (18 + 9 подборов), Фальсдоттир (13).

8 августа. 2.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
молодежный ЧЕ-2025 по баскетболу жен
logoмолодежная сборная Турции жен
logoмолодежная сборная Италии жен
logoмолодежная сборная Литвы жен
logoмолодежная сборная Испании жен
молодежная сборная Бельгии жен
результаты
logoмолодежная сборная Швеции жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
