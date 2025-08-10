ЧЕ-2025. Девушки (U20). 1/2 финала. Литва выиграла у Швеции в овертайме, Испания победила Италию
Сегодня прошли матчи 1/2 финала чемпионата Европы среди девушек до 20 лет.
Литва выиграла у Швеции в овертайме, Испания победила Италию..
Чемпионат Европы
Девушки (U20)
Матозиньюш, Португалия
Плей-офф
1/2 финала
Швеция – Литва – 78:80 ОТ (21:19, 12:16, 22:21, 19:18, 4:6)
ШВЕЦИЯ: Да Силва Коста (18 + 8 подборов), Триггер (13 + 19 подборов).
ЛИТВА: Паунксните (21 + 9 подборов), Аукстикалните (17 + 7 подборов).
9 августа. 20.00
Испания – Италия – 73:67 (25:13, 18:20, 17:13, 13:21)
9 августа. 22.30
За 5-8 места
Бельгия – Исландия – 90:75 (29:13, 24:20, 23:13, 14:29)
9 августа. 15.00
Турция – Израиль – 78:80 (19:19, 21:14, 17:27, 21:20)
9 августа. 17.30
За 9-12 места
Германия – Латвия – 59:54 (15:10, 14:14, 15:18, 15:12)
9 августа. 15.00
Польша – Словения – 83:73 (19:26, 22:15, 23:12, 19:20)
9 августа. 22.30
За 13-16 места
Чехия – Франция – 69:94 (16:21, 14:28, 25:21, 14:24)
9 августа. 17.30
Португалия – Нидерланды – 58:49 (15:15, 18:6, 14:14, 11:14)
9 августа. 20.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
