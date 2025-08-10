1

ЧЕ-2025. Девушки (U20). 1/2 финала. Литва выиграла у Швеции в овертайме, Испания победила Италию

Сегодня прошли матчи 1/2 финала чемпионата Европы среди девушек до 20 лет.

Литва выиграла у Швеции в овертайме, Испания победила Италию..

Чемпионат Европы

Девушки (U20)

Матозиньюш, Португалия

Плей-офф 

1/2 финала

Швеция – Литва – 78:80 ОТ  (21:19, 12:16, 22:21, 19:18, 4:6)

ШВЕЦИЯ: Да Силва Коста (18 + 8 подборов), Триггер (13 + 19 подборов).

ЛИТВА: Паунксните (21 + 9 подборов), Аукстикалните (17 + 7 подборов).

9 августа. 20.00

Испания – Италия – 73:67  (25:13, 18:20, 17:13, 13:21)

9 августа. 22.30

За 5-8 места

Бельгия – Исландия – 90:75  (29:13, 24:20, 23:13, 14:29)

9 августа. 15.00

Турция – Израиль  – 78:80  (19:19, 21:14, 17:27, 21:20)

9 августа. 17.30

За 9-12 места

Германия – Латвия – 59:54  (15:10, 14:14, 15:18, 15:12)

9 августа. 15.00

Польша – Словения – 83:73  (19:26, 22:15, 23:12, 19:20)

9 августа. 22.30

За 13-16 места

Чехия – Франция  – 69:94  (16:21, 14:28, 25:21, 14:24)

9 августа. 17.30

Португалия – Нидерланды – 58:49  (15:15, 18:6, 14:14, 11:14)

9 августа. 20.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

