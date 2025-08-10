ЧЕ-2025. Девушки (U20). 1/2 финала. Литва выиграла у Швеции в овертайме, Испания победила Италию

Сегодня прошли матчи 1/2 финала чемпионата Европы среди девушек до 20 лет.

Литва выиграла у Швеции в овертайме, Испания победила Италию.. Чемпионат Европы Девушки (U20) Матозиньюш, Португалия Плей-офф 1/2 финала Швеция – Литва – 78:80 ОТ (21:19, 12:16, 22:21, 19:18, 4:6) ШВЕЦИЯ : Да Силва Коста (18 + 8 подборов), Триггер (13 + 19 подборов). ЛИТВА : Паунксните (21 + 9 подборов), Аукстикалните (17 + 7 подборов). 9 августа . 20.00 Испания – Италия – 73:67 (25:13, 18:20, 17:13, 13:21) 9 августа . 22.30 За 5-8 места Бельгия – Исландия – 90:75 (29:13, 24:20, 23:13, 14:29) 9 августа . 15.00 Турция – Израиль – 78:80 (19:19, 21:14, 17:27, 21:20) 9 августа . 17.30 За 9-12 места Германия – Латвия – 59:54 (15:10, 14:14, 15:18, 15:12) 9 августа . 15.00 Польша – Словения – 83:73 (19:26, 22:15, 23:12, 19:20) 9 августа . 22.30 За 13-16 места Чехия – Франция – 69:94 (16:21, 14:28, 25:21, 14:24) 9 августа . 17.30 Португалия – Нидерланды – 58:49 (15:15, 18:6, 14:14, 11:14) 9 августа . 20.00 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.