ЧЕ-2025. Девушки (U20). 1/8 финала. Франция проиграла Израилю, Нидерланды уступили Исландии и другие результаты

Сегодня прошли матчи 1/8 финала чемпионата Европы среди девушек до 20 лет.

Франция проиграла Израилю, Нидерланды уступили Исландии. Чемпионат Европы Девушки (U20) Матозиньюш, Португалия Плей-офф 1/8 финала Испания – Германия – 88:69 (24:12, 21:16, 22:22, 21:19) ИСПАНИЯ : Мата (20 + 8 подборов), Альберих (14). ГЕРМАНИЯ : Быватов (15 + 7 подборов), Зольтау (15 + 6 подборов). 6 августа . 19.00 Франция – Израиль – 74:81 (12:25, 16:13, 25:23, 21:20) ФРАНЦИЯ : Бобст (12), Унуну (11). ИЗРАИЛЬ : Равив (32 + 5 подборов + 5 передач), Зильбершлаг (16). 6 августа . 19.00 Италия – Латвия – 101:70 (27:18, 28:15, 24:16, 22:21) ИТАЛИЯ : Дзанарди (14 + 8 передач), Бальдассарре (13). ЛАТВИЯ : Томашицка (27), Отто (17 + 12 подборов). 6 августа . 21.30 Турция – Чехия – 74:64 (19:6, 20:22, 19:17, 16:19) ТУРЦИЯ : Истанбуллуоглу (23 + 11 подборов), Акпынар (16 + 6 передач). ЧЕХИЯ : Прибылова (22), Краусова (10 + 7 подборов). 6 августа . 21.30 Словения – Литва – 61:62 (13:18, 17:20, 21:12, 10:12) 7 августа . 0.00 Швеция – Польша – 92:86 (25:18, 18:18, 24:21, 25:29) 7 августа . 0.00 Бельгия – Португалия – 91:75 (25:18, 19:15, 21:25, 26:17) 7 августа . 2.30 Нидерланды – Исландия – 74:77 (22:14, 11:20, 29:16, 12:27) 7 августа . 2.30 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.