ЧЕ-2025. Девушки (U20). 1/8 финала. Франция проиграла Израилю, Нидерланды уступили Исландии и другие результаты

Сегодня прошли матчи 1/8 финала чемпионата Европы среди девушек до 20 лет.

Франция проиграла Израилю, Нидерланды уступили Исландии.

Чемпионат Европы

Девушки (U20)

Матозиньюш, Португалия

Плей-офф 

1/8 финала

Испания – Германия – 88:69  (24:12, 21:16, 22:22, 21:19)

ИСПАНИЯ: Мата (20 + 8 подборов), Альберих (14).

ГЕРМАНИЯ: Быватов (15 + 7 подборов), Зольтау (15 + 6 подборов).

6 августа. 19.00

Франция – Израиль – 74:81  (12:25, 16:13, 25:23, 21:20)

ФРАНЦИЯ: Бобст (12), Унуну (11).

ИЗРАИЛЬ: Равив (32 + 5 подборов + 5 передач), Зильбершлаг (16).

6 августа. 19.00

Италия – Латвия – 101:70  (27:18, 28:15, 24:16, 22:21)

ИТАЛИЯ: Дзанарди (14 + 8 передач), Бальдассарре (13).

ЛАТВИЯ: Томашицка (27), Отто (17 + 12 подборов).

6 августа. 21.30

Турция – Чехия – 74:64  (19:6, 20:22, 19:17, 16:19)

ТУРЦИЯ: Истанбуллуоглу (23 + 11 подборов), Акпынар (16 + 6 передач).

ЧЕХИЯ: Прибылова (22), Краусова (10 + 7 подборов).

6 августа. 21.30

Словения – Литва – 61:62  (13:18, 17:20, 21:12, 10:12)

7 августа. 0.00

Швеция – Польша – 92:86  (25:18, 18:18, 24:21, 25:29)

7 августа. 0.00

Бельгия – Португалия – 91:75  (25:18, 19:15, 21:25, 26:17)

7 августа. 2.30

Нидерланды – Исландия – 74:77  (22:14, 11:20, 29:16, 12:27)

7 августа. 2.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

