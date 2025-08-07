ЧЕ-2025. Девушки (U20). 1/8 финала. Франция проиграла Израилю, Нидерланды уступили Исландии и другие результаты
Сегодня прошли матчи 1/8 финала чемпионата Европы среди девушек до 20 лет.
Франция проиграла Израилю, Нидерланды уступили Исландии.
Чемпионат Европы
Девушки (U20)
Матозиньюш, Португалия
Плей-офф
1/8 финала
Испания – Германия – 88:69 (24:12, 21:16, 22:22, 21:19)
ИСПАНИЯ: Мата (20 + 8 подборов), Альберих (14).
ГЕРМАНИЯ: Быватов (15 + 7 подборов), Зольтау (15 + 6 подборов).
6 августа. 19.00
Франция – Израиль – 74:81 (12:25, 16:13, 25:23, 21:20)
ФРАНЦИЯ: Бобст (12), Унуну (11).
ИЗРАИЛЬ: Равив (32 + 5 подборов + 5 передач), Зильбершлаг (16).
6 августа. 19.00
Италия – Латвия – 101:70 (27:18, 28:15, 24:16, 22:21)
ИТАЛИЯ: Дзанарди (14 + 8 передач), Бальдассарре (13).
ЛАТВИЯ: Томашицка (27), Отто (17 + 12 подборов).
6 августа. 21.30
Турция – Чехия – 74:64 (19:6, 20:22, 19:17, 16:19)
ТУРЦИЯ: Истанбуллуоглу (23 + 11 подборов), Акпынар (16 + 6 передач).
ЧЕХИЯ: Прибылова (22), Краусова (10 + 7 подборов).
6 августа. 21.30
Словения – Литва – 61:62 (13:18, 17:20, 21:12, 10:12)
7 августа. 0.00
Швеция – Польша – 92:86 (25:18, 18:18, 24:21, 25:29)
7 августа. 0.00
Бельгия – Португалия – 91:75 (25:18, 19:15, 21:25, 26:17)
7 августа. 2.30
Нидерланды – Исландия – 74:77 (22:14, 11:20, 29:16, 12:27)
7 августа. 2.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
