Лука Дончич пропустит второй товарищеский матч против Германии

Лука Дончич не сыграет завтра против Германии.

После поражения в Любляне (89:103) сборная Словении снова встретится с Германией во втором товарищеском матче в воскресенье в Мангейме.

В составе словенцев будут отсутствовать форвард «Илирии» Эдо Мурич и защитник «Лейкерс» Лука Дончич .

Также по решению главного тренера Александера Секулича, сборную покинул молодой защитник Вит Храбар.

После матча с Германией Словения сыграет на выезде против Литвы и Латвии, а затем вернется домой 19 августа, чтобы принять Великобританию. В преддверии Евробаскета, 21 августа, Словения встретится с Сербией в Катовице.