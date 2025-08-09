Лука Дончич пропустит второй товарищеский матч против Германии
Лука Дончич не сыграет завтра против Германии.
После поражения в Любляне (89:103) сборная Словении снова встретится с Германией во втором товарищеском матче в воскресенье в Мангейме.
В составе словенцев будут отсутствовать форвард «Илирии» Эдо Мурич и защитник «Лейкерс» Лука Дончич.
Также по решению главного тренера Александера Секулича, сборную покинул молодой защитник Вит Храбар.
После матча с Германией Словения сыграет на выезде против Литвы и Латвии, а затем вернется домой 19 августа, чтобы принять Великобританию. В преддверии Евробаскета, 21 августа, Словения встретится с Сербией в Катовице.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: KZS
