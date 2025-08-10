Женская НБА. «Индиана» разгромила «Чикаго», «Голден Стэйт» разобрался с «Лос-Анджелесом»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли два матча.
«Индиана» на своей площадке уверенно обыграла «Чикаго», «Голден Стэйт» победил «Лос-Анджелес».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Индиана – Чикаго – 92:70 (25:16, 23:21, 26:17, 18:16)
ИНДИАНА: Митчелл (26 + 8 передач), Халл (17 + 3 перехвата), Каннингем (16), Бостон (15), Ховард (7 +10 подборов).
ЧИКАГО: Бэнем (11), Уэстбелд (10 + 6 подборов), Аллен (9), Уильямс (8 + 9 подборов).
9 августа. 3.00
Голден Стэйт – Лос-Анджелес – 72:59 (19:14, 14:9, 23:25, 16:11)
ГОЛДЕН СТЭЙТ: Бертон (16 + 5 подборов + 5 передач), Дзандаласини (14), Салон (11 + 8 подборов).
ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Хэмби (15), Алеман (10), Баррелл (10), Джексон (8 + 6 подборов).
9 августа. 3.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
