  Женская НБА. 29 очков и 12 подборов Эйжи Уилсон помогли «Лас-Вегасу» справиться с «Сиэтлом», «Миннесота» обыграла «Вашингтон» и другие результаты
Женская НБА. 29 очков и 12 подборов Эйжи Уилсон помогли «Лас-Вегасу» справиться с «Сиэтлом», «Миннесота» обыграла «Вашингтон» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли три матча.

«Миннесота» (25-5) дома разобралась с «Вашингтоном».

«Сиэтл» (16-14) уступил «Лас-Вегасу» (16-14), центровая «Эйсес» Эйжа Уилсон отметилась 29 очками, 12 подборами и 3 передачами.

Женская НБА 

Регулярный чемпионат

ДалласНью-Йорк – 77:88 (15:28, 19:22, 23:14, 20:24)

ДАЛЛАС: Огунбовале (17 + 6 подборов), Сигрист (15), Хайнс (12 + 7 подборов).

НЬЮ-ЙОРК: Ионеску (16 + 6 подборов + 6 передач), Фибих (14), Джонс (14 + 6 подборов), Мессеман (14 + 8 подборов + 7 передач + 3 перехвата).

9 августа. 2.30

Миннесота – Вашингтон – 80:76 (15:22, 23:13, 20:20, 22:21)

МИННЕСОТА: Смит (25 + 5 подборов), Уильямс (14 + 5 передач), Кэррингтон (12), Клюндикова (5 + 1 передача).

ВАШИНГТОН: Ситрон (26), Остин (12 + 6 подборов), Ириафен (12 + 9 подборов).

9 августа. 2.30

Лас-Вегас – Сиэтл – 90:86 (23:17, 24:19, 24:27, 19:23)

ЛАС-ВЕГАС: Уилсон (29 + 12 подборов), Янг (26 + 5 подборов + 5 передач), Грэй (13 + 5 передач + 3 перехвата), Смит (10 + 12 подборов).

СИЭТЛ: Малонга (22 + 12 подборов), Уилер (16 + 3 перехвата), Сайкс (14 + 6 передач), Уильямс (14), Огвумике (12 + 9 подборов).

9 августа. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
