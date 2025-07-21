Майкл Бизли: «На третий год в лиге мой бухгалтер украл все мои деньги. Вообще все»

Экс-игрок НБА Майкл Бизли сделал эмоциональное признание.

В своем монологе Бизли рассказал, что остался без денег, потому что его семья потратила его сбережения, а бухгалтер украл остальное. Из-за этого с 2021 по 2023 год он жил в машине и у него не было даже 5 долларов, чтобы купить свой любимый картофель фри.

«Я узнал, что моя семья крадет у меня. То есть, они не крали намеренно, а просто тратили все больше. А на третий год в лиге мой бухгалтер украл все мои деньги. Вообще все.

Я помню, как поставил блок-шот Кобе в Миннесоте. А после игры кореш показывает мне фотку с этим моментом, а у меня ни цента на счету. Я помню это дерьмо.

Поэтому я перешел от криков о помощи к попыткам справиться самому. У меня урчало в животе, а завтра наступало. Я был голоден, совсем один, а завтра наступало.

Я люблю себя. Настолько сильно. Потому что я был рядом с собой. Каждый чертов день, каждую тренировку, каждый раз…

Люди думают, что я бездельничаю, что я просто такой крутой. Я говорю детям в своем зале: «Вы хотите быть как Майкл Бизли или как Кевин Дюрэнт?» И они понимают. Я говорю своим детям: «Я известен как один из лучших баскетболистов в истории. Хотите так же? Без работы? Или хотите, как Дрэймонд, лупить других по яйцам и получать по 40 миллионов в год?», – разразился монологом Бизли.