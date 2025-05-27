Майкл Бизли: «Все, кто говорит, что Лука Дончич не в форме – это те же самые люди, которые кричат «ура», когда он набирает 50 или 60 очков»
Майкл Бизли высказался о критике по поводу физической формы Луки Дончича.
«Я терпеть не могу, когда слышу в новостях о том, что Лука Дончич якобы не в форме. Все, кто говорит, что он не в форме – это те же самые люди, которые кричат «ура», когда он набирает 50 или 60 очков.
Чтобы набрать 50 очков, нужно быть в форме, чтобы совершить как минимум 30 бросков, верно? Особенно в НБА. Если это работает, о какой форме мы говорим? Они как будто специально ищут что-то плохое, чтобы сказать о нем. Зачем?
Иногда бывает, что другой парень был просто лучше и просто надрал тебе задницу. Все просто», – сказал бывший игрок НБА.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?1146 голосов
Харден
Тейтум
Грин
Ривз
Эдвардс
Морэнт
Кузма
Кто-то другой
Никто, все выступили на своем уровне
Источник: YouTube-канал Moshe Popack
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости