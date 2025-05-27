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Майкл Бизли: «Все, кто говорит, что Лука Дончич не в форме – это те же самые люди, которые кричат ​​«ура», когда он набирает 50 или 60 очков»

Майкл Бизли высказался о критике по поводу физической формы Луки Дончича.

«Я терпеть не могу, когда слышу в новостях о том, что Лука Дончич якобы не в форме. Все, кто говорит, что он не в форме – это те же самые люди, которые кричат ​​«ура», когда он набирает 50 или 60 очков.

Чтобы набрать 50 очков, нужно быть в форме, чтобы совершить как минимум 30 бросков, верно? Особенно в НБА. Если это работает, о какой форме мы говорим? Они как будто специально ищут что-то плохое, чтобы сказать о нем. Зачем?

Иногда бывает, что другой парень был просто лучше и просто надрал тебе задницу. Все просто», – сказал бывший игрок НБА.

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МорэнтДжа Морэнт
КузмаКайл Кузма
Кто-то другойЛука Дончич
Никто, все выступили на своем уровнеНБА
Источник: YouTube-канал Moshe Popack
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