«Панатинаикос» подпишет двухлетний контракт с Ришоном Холмсом

Ришон Холмс продолжит карьеру в Евролиге.

Греческий «Панатинаикос» подпишет двухлетний контракт с центровым НБА Ришоном Холмсом. В соглашение будет включена опция продления на сезон-2026/27, сообщает Eurohoops.

31-летний Холмс ждал предложения из НБА, но в конечном итоге решил впервые в карьере сыграть за пределами лиги. Подписав контракт с семикратным чемпионом Евролиги «Панатинаикосом », он присоединится к бывшим игрокам НБА Кендрику Нанну и Джериану Гранту.

Холмс, на счету которого 492 матча в НБА, начал карьеру в «Филадельфии» в 2015 году, будучи выбранным под 37-м номером драфта. Он также играл за «Финикс», «Сакраменто», «Даллас» и «Вашингтон».

В сезоне-2024/25 годов Холмс набирал в среднем за матч 7,4 очка и делал 5,7 подбора за 17,2 минуты на паркете.