  Гилберт Аренас о женской НБА: «Хватит просить долю от доходов. Уберите потолок зарплат, и пусть миллиардерами завладеет эго»
Гилберт Аренас о женской НБА: «Хватит просить долю от доходов. Уберите потолок зарплат, и пусть миллиардерами завладеет эго»

У Аренаса есть план, как баскетболистки женской НБА могут поднять свои зарплаты.

«Проблема вот в чем: хватит просить долю от доходов. Нужно требовать реальные деньги. Уберите потолок зарплат. Пусть владелец платит вам столько, сколько захочет. И вот почему.

Когда мы говорим о разделе доходов, это то же самое, что в бизнесе. Мы можем делить прибыль 50/50. Но что делает владелец бизнеса? Он говорит: «А прибыли-то нет, у меня куча расходов». Так что это бессмысленно. Они просто спишут убытки и скажут: «Вы хотите долю от доходов, но мы потеряли 40 миллионов – откуда мы вам что-то дадим?»

Нужно убрать потолок зарплат. Пусть миллиардерами завладеет эго. У богатых есть одна черта – они не хотят быть на одном уровне с теми, у кого денег меньше. Если у меня 11 миллиардов, а у него 500 миллионов, я не стану играть с ним по одним правилам. Это бизнес. Я перекуплю его игроков.

Если я владею клубом, я хочу тратить на игроков столько, сколько считаю нужным. А если ты не можешь себе их позволить – я их у тебя заберу. Не хватает денег? Ищи нового инвестора. Вот модель, которой нужно следовать.

Если «Лас-Вегас» может позволить себе частный самолет – пусть берет частный самолет. Что произойдет? Все девушки начнут обсуждать это… И все захотят перейти туда.

А что будет с аутсайдерами? Они найдут новых инвесторов. Хватит жадничать. Ты хочешь владеть 100% клуба, который стоит жалкие 200 миллионов? Нет. Найди инвестора, отдай 75% бизнеса, оставь себе 25%. Но зато теперь у тебя 11 миллиардов капитала. Вот так надо.

Все хотят сохранить 100% ничего. И в этом проблема. Но это не вина женщин. Они играют и хотят получать достойные деньги за свою работу», – сказал Аренас.

Согласно действующему коллективному соглашению игроки женской получают лишь 9,3% от доходов лиги. Поскольку профсоюз отказался продлевать действующее CBA, впереди ожидаются масштабные переговоры по заключению нового соглашения.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Two Personal Show
