Лэнс Стивенсон о секс-игрушках на матчах женской НБА: «Если бы мои дети увидели такое на паркете, я был бы в ужасе»

Бывший игрок НБА призывает прекратить бросать посторонние предметы на площадку.

«У меня есть дети. Если бы они увидели такое на паркете, я был бы в ужасе.

Прекратите это, ребята. На играх много детей. Мы поддерживаем девушек, мы хотим, чтобы уровень их лиги рос, и сейчас все идет отлично. Но из-за таких выходок нам не хочется брать детей на матчи. Так что пора завязывать», – сказал Стивенсон .

За последние недели инциденты с секс-игрушками произошли четыре раза. По информации USA Today, эта «традиция» зародилась среди людей, занимающихся криптовалютами. Они создали мем-койн под названием «Green Dildo Coin» в знак протеста против «токсичности» криптосообщества.