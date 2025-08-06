Дайана Таурази: «Я лучший игрок в мире, и я должна ехать в коммунистическую страну, чтобы зарабатывать по-капиталистически»

Дайана Таурази в анонсе своего сериала рассказала об игре в России.

«Я лучший игрок в мире, и я должна ехать в коммунистическую страну, чтобы зарабатывать по-капиталистически.

Однажды я вернулась домой и задумалась: «Черт возьми, мои родители постарели, и я пропустила большую часть их жизни». Мы зарабатывали не так уж много. Поэтому семейное благосостояние накапливалось благодаря ежегодным поездкам в Россию.

Потом мы возвращались и ничего не получали, играя в более тяжелой лиге, в худших условиях, против сильнейших соперников в мире», – произносит Таурази в анонсе своего документального сериала.

Американка Дайана Таурази является 7-кратной чемпионкой российской Премьер-лиги, 6-кратной чемпионкой Евролиги и трехкратной чемпионской женской НБА.