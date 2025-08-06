  • Спортс
  • Дайана Таурази: «Я лучший игрок в мире, и я должна ехать в коммунистическую страну, чтобы зарабатывать по-капиталистически»
58

Дайана Таурази: «Я лучший игрок в мире, и я должна ехать в коммунистическую страну, чтобы зарабатывать по-капиталистически»

Дайана Таурази в анонсе своего сериала рассказала об игре в России.

«Я лучший игрок в мире, и я должна ехать в коммунистическую страну, чтобы зарабатывать по-капиталистически.

Однажды я вернулась домой и задумалась: «Черт возьми, мои родители постарели, и я пропустила большую часть их жизни». Мы зарабатывали не так уж много. Поэтому семейное благосостояние накапливалось благодаря ежегодным поездкам в Россию.

Потом мы возвращались и ничего не получали, играя в более тяжелой лиге, в худших условиях, против сильнейших соперников в мире», – произносит Таурази в анонсе своего документального сериала.

Американка Дайана Таурази является 7-кратной чемпионкой российской Премьер-лиги, 6-кратной чемпионкой Евролиги и трехкратной чемпионской женской НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Sports on Prime в соцсети X
logoДайана Таурази
чемпионат России жен
logoженская НБА
