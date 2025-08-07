Лука Дончич о матче против Германии: «Сыграть полный матч будет сложно, но проведу на паркете довольно много времени»
Лука Дончич сыграет в товарищеском матче против Германии в пятницу.
«Сыграть полный матч, наверное, будет сложно, но, думаю, что проведу на паркете довольно много времени. Все зависит от самочувствия.
Сегодня впервые тренировался пять на пять, и это совершенно другой ритм по сравнению с тем, что я делал раньше. Так что посмотрим, но чувствую себя хорошо», – сказал разыгрывающий сборной Словении и «Лейкерс».
Дончич прибыл в расположение сборной Словении два дня назад, завершив промо-тур Jordan Brand и продлив контракт с «Лейкерс».
Да
Нет
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости