  • Лука Дончич о матче против Германии: «Сыграть полный матч будет сложно, но проведу на паркете довольно много времени»
Лука Дончич о матче против Германии: «Сыграть полный матч будет сложно, но проведу на паркете довольно много времени»

Лука Дончич сыграет в товарищеском матче против Германии в пятницу.

«Сыграть полный матч, наверное, будет сложно, но, думаю, что проведу на паркете довольно много времени. Все зависит от самочувствия.

Сегодня впервые тренировался пять на пять, и это совершенно другой ритм по сравнению с тем, что я делал раньше. Так что посмотрим, но чувствую себя хорошо», – сказал разыгрывающий сборной Словении и «Лейкерс».

Дончич прибыл в расположение сборной Словении два дня назад, завершив промо-тур Jordan Brand и продлив контракт с «Лейкерс».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Košarkarska zveza SIovenije в соцсети X
