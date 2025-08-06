Стивен Эй Смит: «Удивлен, что Лука Дончич согласился на контракт всего на три года»
Стивен Эй Смит высказался о продлении контракта Луки Дончича с «Лейкерс».
«Лука Дончич – это будущее. В отличие от Леброна Джеймса, у которого осталось всего год или два, у Луки впереди еще как минимум десять лет на высоком уровне. Поэтому в него стоит вкладываться. Я удивлен, что он согласился на контракт всего на три года, хотя мог подписать соглашение на четыре года и 229 млн долларов.
Если бы он подождал до следующего года, сумма выросла бы до 296 млн. В конечном итоге, выбрав трехлетний контракт, он через несколько лет сможет заключить новое соглашение на куда более выгодных условиях. Они поступили правильно», – сказал эксперт ESPN.
Дончич и «Лейкерс» продлили контракт на три года и 165 млн долларов.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал NBA on ESPN
