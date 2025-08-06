5

Менеджер Луки Дончича: «Он двигается дальше. Он нацелен на победу в чемпионате»

Лука Дончич полностью адаптировался к новой жизни после обмена из «Далласа».

Об этом рассказала менеджер защитника «Лейкерс» Лара Бет Сигер.

«Он двигается дальше.

Когда Луку обменяли, мы сразу поняли: «Теперь он здесь». Он хочет побеждать в той команде, в которой сейчас находится, и важно, чтобы он побеждал, и чтобы мы работали вместе с командой, чтобы мы не ждали. Он никогда не прыгал туда-сюда. Он нацелен на победу в чемпионате.

Он нацелен на развитие там, где он сейчас находится, и на совместную работу. И пока он подписан с командой, это брак и нужно относиться к этому как к браку. В браках бывают и трудности, и радости, но вы преданны друг другу, несмотря ни на что. И Лука именно такой. Не думаю, что он когда-либо думал: «Я не буду продлевать контракт».

Он смотрит только вперед. И он здесь. Он хочет собрать здесь лучших игроков. Он хочет побеждать и знает, что все начинается с него. И я думаю, именно это он доказал в это межсезонье. «Все говорят, что знают меня, что я не лидер, что я такой или сякой, мне все равно. Пусть думают и говорят, что хотят. Я покажу им, кто я такой», – передает слова менеджера The Athletic.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
