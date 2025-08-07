0

Грег Сент-Джин присоединился к тренерскому штабу сборной Словении

Бывший тренер «Далласа» воссоединился с Лукой Дончичем.

Грег Сент-Джин официально присоединился к тренерскому штабу сборной Словении.

Бывший ассистент главного тренера «Далласа», ныне тренер «Лейкерс» воссоединился с Лукой Дончичем, вернувшись на скамейку запасных словенской сборной после того, как также помогал ей в подготовке к Евробаскету-2022.

Американский специалист тесно сотрудничал с Дончичем во время работы в «Мэверикс» (2021–2023), а с 2024 года работает ассистентом главного тренера в «Лейкерс». 

В прошлом месяце специальным советником Федерации баскетбола Словении был назначен Донни Нельсон, бывший генеральный менеджер «Мэверикс», который выбрал Дончича на драфте в 2018 году.

