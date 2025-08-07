Эксперт Кевин О’Коннор о Кайле Кузме: «Сложно переключиться после четырех подряд лет поражений»
Эксперт считает, что Кайлу Кузме можно простить неудачный прошлый сезон.
Кевин О’Коннор считает, что форвард может стать ключевым игроком «Милуоки» в следующем сезоне, несмотря на неудачный дебют.
«Думаю, справедливо дать ему скидку на прошлый сезон. Сложно после четырех подряд лет поражений без ожиданий побед переключиться на внезапное появление ожиданий побед», – сказал О’Коннор.
Кузма присоединился к «Бакс» в начале февраля в результате обмена Криса Миддлтона в «Вашингтон».
Да
Нет
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: NBA Analysis Network
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости