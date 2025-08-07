  • Спортс
Эксперт Кевин О’Коннор о Кайле Кузме: «Сложно переключиться после четырех подряд лет поражений»

Эксперт считает, что Кайлу Кузме можно простить неудачный прошлый сезон.

Кевин О’Коннор считает, что форвард может стать ключевым игроком «Милуоки» в следующем сезоне, несмотря на неудачный дебют.

«Думаю, справедливо дать ему скидку на прошлый сезон. Сложно после четырех подряд лет поражений без ожиданий побед переключиться на внезапное появление ожиданий побед», – сказал О’Коннор.

Кузма присоединился к «Бакс» в начале февраля в результате обмена Криса Миддлтона в «Вашингтон».

