Кайл Кузма: «В прошлом сезоне играл не так, как хотел. Вернусь к основам, проведу продуктивное лето здоровым»

Кайл Кузма поделился планами.

Форвард перешел в «Бакс» в феврале и набирал 14,5 очка, 5,6 подбора и 2,2 передачи в среднем в 33 матчах «регулярки». В плей-офф его показатели упали до 5,8 очка и 2,2 подбора за 20,4 минуты.

«Окончание прошлого сезона оставило неприятное послевкусие. Я играл не так, как хотел.

В это межсезонье намерен вернуться к основам, базовым навыкам. Проведу продуктивное лето здоровым, в прошлый раз мне это не удалось.

Мне исполняется 30 лет, с физической формой все будет хорошо. Нужно будет сосредоточиться на баскетбольных навыках, работе ног, привести в порядок бросковую форму», – заявил баскетболист.