Майк Вейнар больше не претендует на должность первого ассистента главного тренера «Никс»
Майк Вейнар останется в тренерском штабе «Индианы».
Майк Вейнар снял свою кандидатуру с рассмотрения на должность первого ассистента главного тренера «Нью-Йорка» Майка Брауна. 41-летний специалист решил остаться в «Индиане» под руководством Рика Карлайла.
«Никс» также рассматривают Криса Джента на эту должность.
Ранее Браун нанял Риккардо Фуа и Чарльза Аллена в качестве ассистентов, а также сохранил Рика Брансона.
