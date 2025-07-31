«Фенербахче», «Олимпиакос» и «Маккаби Тель-Авив» интересуются Джонни Джузэнгом
Джонни Джузэнг может перейти в Евролигу.
Интерес к бывшему атакующему защитнику «Юты» проявляют «Фенербахче», «Олимпиакос» и «Маккаби Тель-Авив».
Ранее «Юта» отчислила Джузэнга, который провел три сезона в команде и набирал 8,9 очка, 2,9 подбора и 1,1 передачи за 19,8 минуты в среднем в прошедшем розыгрыше чемпионата.
В прошлом году баскетболист подписал 4-летнее соглашение и заработал 3 миллиона долларов. Остальные сезоны в контракте были не гарантированы.
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Его нужно считать за два
Опубликовал: Геннадий Ильин
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