«Фенербахче», «Олимпиакос» и «Маккаби Тель-Авив» интересуются Джонни Джузэнгом

Джонни Джузэнг может перейти в Евролигу.

Интерес к бывшему атакующему защитнику «Юты» проявляют «Фенербахче », «Олимпиакос » и «Маккаби Тель-Авив ».

Ранее «Юта» отчислила Джузэнга, который провел три сезона в команде и набирал 8,9 очка, 2,9 подбора и 1,1 передачи за 19,8 минуты в среднем в прошедшем розыгрыше чемпионата.

В прошлом году баскетболист подписал 4-летнее соглашение и заработал 3 миллиона долларов. Остальные сезоны в контракте были не гарантированы.