  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Самый прогрессирующий игрок»-2024 Диджонэй Кэррингтон перешла в «Линкс», «Уингс» получили Даймонд Миллер, Карли Самуэльсон и пик второго раунда
1

«Самый прогрессирующий игрок»-2024 Диджонэй Кэррингтон перешла в «Линкс», «Уингс» получили Даймонд Миллер, Карли Самуэльсон и пик второго раунда

«Даллас» обменял Кэррингтон в «Миннесоту».

«Линкс» приобрели защитницу Диджонэй Кэррингтон (27 лет, 180 см). В обмен «Даллас» получил форварда Даймонд Миллер (24 года, 191 см), защитницу Карли Самуэльсон (30 лет, 183 см) и выбор во втором раунде драфта 2027 года от «Линкс».

Кэррингтон в этом сезоне набирала в среднем 10,4 очка и 5,1 подбора (лучший показатель в карьере) за игру. Она присоединилась к «Далласу» в феврале в результате сделки с участием четырех команд (ранее играла за «Коннектикут»).

В составе «Сан» Кэррингтон не только получила звание «Самый прогрессирующий игрок», но и была включена в первую защитную сборную женской НБА.

Даймонд Миллер, выбранная «Миннесотой» под вторым номером на драфте-2023, за три сезона в клубе в среднем набирала 7,1 очка и 2,2 подбора за игру. 

Карли Самуэльсон присоединилась к «Линкс» в апреле и в этом сезоне набирала в среднем 3,3 очка за матч, но с 29 июня не выходит на площадку из-за операции на левой стопе.

Для завершения сделки «Уингс» отчислили Тиэру Маккоуэн, которая находилась на защищенном ветеранском контракте и в этом сезоне набирала 5,6 очка и 4,6 подбора в среднем за игру.

«Миннесота» на данный момент лидирует в лиге (24-5), тогда как «Даллас» проиграл 8 из последних 10 матчей и имеет результат 8-21.

Вы дали бы Де’Аарону Фоксу максимальный контракт?2173 голоса
ДаСан-Антонио
НетНБА
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoженская НБА
переходы
logoДиджонэй Кэррингтон
Даллас жен
Миннесота жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Женская НБА. 36 очков и 11 подборов Ионеску помогли «Нью-Йорку» победить «Коннектикут», «Индиана» обыграла «Сиэтл» в гостях и другие результаты
4 августа, 04:12
Арестован болельщик, бросивший секс-игрушку на площадку в матче «Голден Стэйт» и «Атланты»
63 августа, 04:49
Владелец «Бостона» Стив Пальюка купил команду WNBA «Коннектикут»
12 августа, 17:59
Главные новости
Энтони Гилл подпишет новый однолетний контракт с «Вашингтоном»
1 минуту назад
ЧЕ-2025. Девушки (U20). 1/4 финала. Испания выиграла у Турции, Италия взяла верх над Израилем и другие матчи
16 минут назад
Женская НБА. «Индиана» сыграет в гостях с «Финиксом», «Чикаго» примет «Атланту»
40 минут назад
«Это ты не был великолепным игроком». Нэнси Либерман раскритиковала Джеффа Тига, который назвал Кейтлин Кларк «просто хорошим игроком»
2сегодня, 17:10
«Зенит» объявил об уходе Окаро Уайта
4сегодня, 16:25
Малик Бизли: «Готов снова доказывать, что мое место в НБА»
1сегодня, 15:24
«Сан-Антонио» подписал Майку Поттера
19сегодня, 15:09
Лука Дончич о неучастии Нибо и Чанчара в Евробаскете: «Забавно, что «Лейкерс» позволяют играть за сборную, а «Милан» – нет»
4сегодня, 13:44
«Зенит», УНИКС, «Парма» и приморское «Динамо» примут участие в Кубке Кондрашина и Белова
сегодня, 13:01
Хамиду Диалло подписал двухлетний контракт с «Басконией»
сегодня, 09:31
Ко всем новостям
Последние новости
Клемен Препелич: «Видны признаки нового Луки. Он берет на себя роль лица клуба»
44 минуты назад
Анастасия Косу забросила с центра площадки на тренировке
2сегодня, 16:51Видео
«Локомотив-Кубань» может подписать Винса Хантера
сегодня, 16:39
«Зенит» продлит контракт с Артемом Антиповым
сегодня, 15:55
Андрей Мартюк подпишет с «Зенитом» трехлетний контракт по схеме «2+1»
1сегодня, 15:50
Лука Дончич о матче против Германии: «Сыграть полный матч будет сложно, но проведу на паркете довольно много времени»
сегодня, 12:00
«На подходе». Стефен Карри отреагировал на слова Джимми Батлера
6сегодня, 11:49Фото
Урош Трифунович подписал двухлетний контракт с «Маккаби Тель-Авив»
3сегодня, 09:39
Тарик Блэк покинул «Виллербан»
сегодня, 09:19
Владимир Дячок: «Матчи против Египта прошли достаточно интересно и продуктивно для обоих сборных»
2сегодня, 05:59