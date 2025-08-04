  • Спортс
Женская НБА. 36 очков и 11 подборов Ионеску помогли «Нью-Йорку» победить «Коннектикут», «Индиана» обыграла «Сиэтл» в гостях и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли пять матчей.

36 очков и 11 подборов Сабрины Ионеску помогли «Нью-Йорку» победить «Коннектикут», «Индиана» обыграла «Сиэтл» в гостях.

Женская НБА 

Регулярный чемпионат

Коннектикут – Нью-Йорк – 78:87 (19:25, 19:20, 19:21, 21:21)

КОННЕКТИКУТ: Чарльз (17 + 8 подборов), Морроу (16 + 9 подборов).

НЬЮ-ЙОРК: Ионеску (36 + 11 подборов), Джонс (21 + 9 подборов).

3 августа. 20.00

Атланта – Вашингтон – 99:83  (12:23, 28:16, 31:21, 28:23)

АТЛАНТА: Джонс (23), Грэй (22 + 6 подборов).

ВАШИНГТОН: Ириафен (22 + 3 перехвата), Ситрон, Остин (обе – 16).

3 августа. 22.00

Сиэтл – Индиана – 74:78  (16:17, 18:25, 20:16, 20:20)

СИЭТЛ: Огвумике (16), Диггинс (13 + 6 подборов).

ИНДИАНА: Ховард (21 + 5 передач), Каннингем (17), Бостон (16 + 12 подборов).

3 августа. 22.00

Чикаго – Финикс – 67:83 (19:13, 15:29, 17:27, 16:14)

ЧИКАГО: Уильямс (15 + 15 подборов), Оньенвере (13), Кардосо (12 + 10 подборов + 3 блок-шота).

ФИНИКС: Коппер (25), Уиткомб (11), Томас (10 + 10 подборов + 10 передач).

4 августа. 1.00

Лас-Вегас – Голден Стэйт – 101:77 (27:14, 23:11, 26:25, 25:27)

ЛАС-ВЕГАС: Лойд (27), Янг (20 + 5 подборов + 8 передач), Уилсон (14 + 14 подборов + 4 перехвата).

ГОЛДЕН СТЭЙТ: Рупер (17 + 8 подборов), Эмихир (14 + 9 подборов), Лейте (14).

4 августа. 1.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

