Нафиса Коллиер получила травму лодыжки и покинула площадку в матче против «Лас-Вегаса»

Форвард «Линкс» заработала повреждение.

Менее чем за минуту до конца третьей четверти игры между «Миннесотой» и «Лас-Вегасом» Нафиса Коллиер столкнулась с партнершей по команде Аланной Смит и неудачно приземлилась на правую ногу. Коллиер несколько минут оставалась на паркете, но затем смогла подняться и уйти с площадки с небольшой посторонней помощью. Остаток встречи баскетболистка пропустила.

За 26 минут на площадке форвард успела набрать 18 очков, 3 подбора, 5 передач и 2 перехвата.

На момент травмы Коллиер «Миннесота» вела с разницей в 43 очка.

«Линкс» вынесли «Эйсес» (111:58), а их выигрыш стал самой крупной гостевой победой в истории женской НБА.

Пока неясно, отправится ли Коллиер с командой на следующий матч в Сиэтл или вернется в Миннесоту для обследования.