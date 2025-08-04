9

Состояние коленей Джоэла Эмбиида вызывает «реальные опасения» в лиге

Инсайдер Бретт Сигел сообщает о настроениях вокруг звезды «Филадельфии».

«Что касается Эмбиида, есть реальные опасения насчет его коленей. Конечно, «Филадельфия» преуменьшает проблему, но в лиге говорят, что все плохо», – сообщил Сигел.

В сезоне-2024/25 31-летний Эмбиид провел лишь 19 игр, в среднем набирая 23,8 очка, 8,2 подбора и 4,5 передачи при 44,4% попаданий с игры и 29,9% из-за дуги.

С момента драфта в 2014 году центровой пропустил 400 игр из 846.

Эмбиид пропустил первые два полных сезона из-за травмы стопы, и с тех пор борется с хроническими проблемами с коленями.

Вы дали бы Де’Аарону Фоксу максимальный контракт?2173 голоса
ДаСан-Антонио
НетНБА
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница инсайдера Бретта Сигела в соцсети X
logoДжоэл Эмбиид
logoНБА
logoФиладельфия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фантомные боли «Процесса» терзают «76-х» до сих пор. А где сейчас его главные герои
1929 июля, 08:15
Кит Помпи: «Джоэл Эмбиид понимает, что конец близок»
728 июля, 07:30
Недоверие ко всем, споры о травмах, троллинг – защитный механизм. Каким Эмбиида рисует сам Эмбиид?
3520 июля, 17:20
Главные новости
Энтони Гилл подпишет новый однолетний контракт с «Вашингтоном»
1 минуту назад
ЧЕ-2025. Девушки (U20). 1/4 финала. Испания выиграла у Турции, Италия взяла верх над Израилем и другие матчи
16 минут назад
Женская НБА. «Индиана» сыграет в гостях с «Финиксом», «Чикаго» примет «Атланту»
40 минут назад
«Это ты не был великолепным игроком». Нэнси Либерман раскритиковала Джеффа Тига, который назвал Кейтлин Кларк «просто хорошим игроком»
2сегодня, 17:10
«Зенит» объявил об уходе Окаро Уайта
4сегодня, 16:25
Малик Бизли: «Готов снова доказывать, что мое место в НБА»
1сегодня, 15:24
«Сан-Антонио» подписал Майку Поттера
19сегодня, 15:09
Лука Дончич о неучастии Нибо и Чанчара в Евробаскете: «Забавно, что «Лейкерс» позволяют играть за сборную, а «Милан» – нет»
4сегодня, 13:44
«Зенит», УНИКС, «Парма» и приморское «Динамо» примут участие в Кубке Кондрашина и Белова
сегодня, 13:01
Хамиду Диалло подписал двухлетний контракт с «Басконией»
сегодня, 09:31
Ко всем новостям
Последние новости
Клемен Препелич: «Видны признаки нового Луки. Он берет на себя роль лица клуба»
44 минуты назад
Анастасия Косу забросила с центра площадки на тренировке
2сегодня, 16:51Видео
«Локомотив-Кубань» может подписать Винса Хантера
сегодня, 16:39
«Зенит» продлит контракт с Артемом Антиповым
сегодня, 15:55
Андрей Мартюк подпишет с «Зенитом» трехлетний контракт по схеме «2+1»
1сегодня, 15:50
Лука Дончич о матче против Германии: «Сыграть полный матч будет сложно, но проведу на паркете довольно много времени»
сегодня, 12:00
«На подходе». Стефен Карри отреагировал на слова Джимми Батлера
6сегодня, 11:49Фото
Урош Трифунович подписал двухлетний контракт с «Маккаби Тель-Авив»
3сегодня, 09:39
Тарик Блэк покинул «Виллербан»
сегодня, 09:19
Владимир Дячок: «Матчи против Египта прошли достаточно интересно и продуктивно для обоих сборных»
2сегодня, 05:59