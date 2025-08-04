Состояние коленей Джоэла Эмбиида вызывает «реальные опасения» в лиге

Инсайдер Бретт Сигел сообщает о настроениях вокруг звезды «Филадельфии».

«Что касается Эмбиида, есть реальные опасения насчет его коленей. Конечно, «Филадельфия » преуменьшает проблему, но в лиге говорят, что все плохо», – сообщил Сигел.

В сезоне-2024/25 31-летний Эмбиид провел лишь 19 игр, в среднем набирая 23,8 очка, 8,2 подбора и 4,5 передачи при 44,4% попаданий с игры и 29,9% из-за дуги.

С момента драфта в 2014 году центровой пропустил 400 игр из 846.

Эмбиид пропустил первые два полных сезона из-за травмы стопы, и с тех пор борется с хроническими проблемами с коленями.