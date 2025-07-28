Кит Помпи: «Джоэл Эмбиид понимает, что конец близок»
Помпи считает, что Эмбиид осознает приближение конца карьеры.
«Думаю, Джоэл понимает, что конец близок. Это мое личное мнение. Просто я пытаюсь объяснить, через что он проходит. Редко когда игрок настолько откровенно рассказывает о своей боли и трудностях.
Возможно, это случится не в этом сезоне, но конец уже не за горами. И, возможно, он чувствует, что больше не может играть на том уровне, как раньше», – заявил репортер Philadelphia Inquirer.
Помпи признал, что его прогноз насчет карьеры Эмбиида может оказаться ошибочным. Однако, по его словам, именно такое впечатление у него сложилось после выхода материала ESPN о камерунском центровом.
На протяжении всей карьеры Эмбиид сталкивался с травмами. С момента драфта в 2014 году он пропустил 400 игр, сыграв лишь в 446.
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Его нужно считать за два
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница SiriusXM NBA Radio в соцсети X
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