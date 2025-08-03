  • Спортс
Роб Пелинка будет генеральным менеджером «Лейкерс», пока Джини Басс является управляющим команды

Роб Пелинка продолжит руководить «Лейкерс».

По словам репортера ESPN Дэйва Макменамина, ожидается, что Роб Пелинка будет генеральным менеджером «Лейкерс», пока Джини Басс является управляющим команды. 

Ранее сообщалось, что Басс останется управляющим «Лейкерс» на следующие пять лет, несмотря на недавнюю продажу клуба за 10 миллиардов долларов владельцу «Доджерс» Марку Уолтеру.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Legion Hoops в соцсети X
