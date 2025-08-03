«Лейкерс» организовали для Луки Дончича поход на концерт Backstreet Boys
«Лос-Анджелес» решил отметить продление контракта с Дончичем необычным подарком.
Вчера Лука Дончич подписал трехлетнее продление с «Лейкерс» на сумму 165 миллионов долларов.
После официальных процедур «Лейкерс» организовали Дончичу поездку в Лас-Вегас на концерт Backstreet Boys, любимого бой-бэнда словенца, а после шоу он лично пообщался с участниками коллектива.
В соцсетях музыкальной группы было опубликовано видео с участием Дончича и подписью: «Один из Backstreet Boys пытается поговорить с игроком НБА на одном уровне».
На совместную с музыкантами фотографию, помимо Дончича, попали новый владелец «Лейкерс» Марк Уолтер, главный тренер Джей Джей Редик, генменеджер Роб Пелинка, президент Джини Басс, а также одноклубники словенца Гэйб Винсент, Макси Клебер, Джаредд Вандербилт, Аду Тьеро, Руи Хатимура и Джексон Хэйс.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Athlon Sports
