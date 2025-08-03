Видео
Леброн Джеймс опубликовал видео с поля для гольфа в тумане

Звезда «Лейкерс» продолжает уделять время своему новому хобби.

В соцсетях Леброн Джеймс поделился роликом со своей сессии игры в гольф, на котором все поле было застелено туманом.

«И как я должен следить за мячом через это?», – задался вопросом форвард.

Джеймс не присутствовал на пресс-конференции Луки Дончича по случаю продления контракта с «Лейкерс».

Мероприятие было организовано в сжатые сроки, однако 8 баскетболистов «Лос-Анджелеса» смогли посетить его лично.

