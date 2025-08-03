Фото
Кемба Уокер женился на R&amp;B-певице Мариссе

Кемба Уокер и R&amp;B-певица Марисса сыграли свадьбу.

Церемония и прием прошли в консерватории Блэкберри-Ридж в Трентоне, штат Джорджия, где живет большая часть семьи Мариссы.

На свадьбе присутствовали 215 гостей, среди которых были бывшие одноклубники и тренеры Уокера – Джейсон Тейтум, Брэндон Миллер, Грант Уильямс, Джо Маззулла и Чарльз Ли.

Уокер – четырехкратный участник Матча всех звезд НБА и нынешний тренер «Шарлотт».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Elle
