Дуайт Ховард и Лэнс Стивенсон подрались в матче открытия сезона лиги BIG3

Ховард и Стивенсон были удалены из своего дебютного матча в лиге.

Напряжение в игре нарастало еще до драки. Ранее в матче Стивенсон уже конфликтовал с Джорданом Кроуфордом. Кроуфорд поднял руку перед лицом Стивенсона и задел его за нос, после чего Стивенсон попытался ударить его. Их разняли до того, как ситуация обострилась, и оба избежали удаления.

Инцидент с дракой начался, когда игроки сцепились после того, как Стивенсон, казалось, толкнул Ховарда локтем в грудь. Стивенсон замахнулся кулаком, Ховард оттолкнул его руку, после чего они начали толкаться и сцепились на паркете, а затем переместились к столам для прессы за кольцом.

Команда Стивенсона «Майами» одержала победу над «Лос-Анджелесом» Ховарда со счетом 50:44.

Этот сезон BIG3 стал дебютным как для Ховарда, так и для Стивенсона.

Сезон 2025 года стал восьмым в истории BIG3 и ознаменовался появлением восьми новых команд. 10-недельный турнир завершится финалом, в котором команды-участницы поборются за новый бонус в 1 миллион долларов. Среди других известных игроков, которые будут выступать в лиге в этом году, – Кемба Уокер , Уэсли Джонсон и Монтрез Харрелл .